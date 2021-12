Una sera a teatro con il grande Eduardo per sostenere l’associazione “Bambini nel deserto”

Una divertente commedia del grande Eduardo De Filippo, una compagnia amatoriale sempre carica di entusiasmo e una finalità importante sono gli ingredienti dell’iniziativa che si svolgerà questa sera – sabato 18 dicembre – all’auditorium del rione Sant’Ambrogio a Varese.

Alle 20,30 all’auditorium San Giovanni Bosco, in via Lazzaro Papi 7, la compagnia Attori in soffitta di Vedano Olona propone “Questi fantasmi”, commedia in tre atti di Eduardo De Filippo.

La compagnia teatrale, creata dal regista Pasquale Bevilacqua, donerà il ricavato della serata per sostenere l’organizzazione umanitaria Bambini del deserto e il progetto Ayris Green re-evolution.

Questo il link per prenotare i biglietti

La serata è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Vedano Olona.

Qui la locandina dello spettacolo