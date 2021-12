Con Spazio Zero una Vigilia di Natale speciale al Parco della Meridiana

Un dicembre davvero fitto quello che sta attraversando Spazio Zero, come da tradizione negli ultimi anni. L’associazione di Gorla Maggiore, questo mese, è impegnata in molte iniziative diverse per fini, modalità e target.

Gli scorsi 11 e 12 dicembre ha avuto luogo la raccolta delle Scatole di Natale per le famiglie in difficoltà, in collaborazione con l’APS bustese Casaringhio, che ha promosso in questi giorni la seconda edizione del progetto. La partecipazione non ha deluso, e Spazio Zero è lieta di aver potuto mettere in contatto chi ne aveva più bisogno con il desiderio di aiutare di molti cittadini.

Spazio Zero si è poi messa al lavoro per organizzare una Vigilia di festa al Parco della Meridiana, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 del 24 dicembre. Babbo Natale incontrerà direttamente i bambini che lo verranno a trovare; verranno serviti dolci, cioccolate, the caldo e vin brulè e ci saranno attività pensate apposta per i più piccoli, il tutto nel più classico clima natalizio in termini di addobbi, luci e musica.

Alle 17:30, Babbo Natale correrà a prepararsi per iniziare, dalle ore 18:00, la consegna dei regali a casa dei bimbi che si sono meritati la sua visita: per scoprire se anche i voi sarete tra i fortunati, basta andare al link https://www.spazio-zero.org/babbo-natale-dai-tuoi-bimbi/ e seguire le istruzioni (le consegne avverranno solo sul territorio di Gorla Maggiore).

Dall’associazione ricordano, infine, che ogni evento in programma verrà svolto nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie anti-Covid, e che tutte le iniziative sono consultabili sulla pagina Facebook @SpazioZero Gruppo Giovani.

I ragazzi di Spazio Zero vi aspettano numerosi, sperando di incontrarvi per festeggiare tutti insieme, e vi augurano un lieto Natale e felice anno nuovo.