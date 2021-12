Un gran gol di Pierozzi fa acciuffare alla Pro Patria il pareggio contro l’Albinoleffe

(Foto Roberta Corradin)

È un punto prezioso quello conquistato questa sera, martedì 21 dicembre, dalla Pro Patria, nella nuova casa dell’AlbinoLeffe, lo “Stadium” di Zanica. Prezioso perché dà continuità ai risultati utili dopo il pareggio di Mantova e la vittoria di sabato allo Speroni, ma perché l’1 a 1 finale è arrivato a 10’ dal triplice fischio, quando ormai le energie dei tigrotti di Busto Arsizio sembravano allo stremo, con la partita indirizzata verso gli aironi azzurro celesti del Bergamasco.

Nella gara inaugurale del nuovo stadio, prima del girone di ritorno, l’AlbinoLeffe era infatti passato subito in vantaggio al 7’ grazie Manconi, felino d’area bravo a portarsi a spasso Molinari e Sportelli dopo un contropiede fulmineo. Ma la Pro Patria, che arrivava alla partita con ben otto assenze, non ha mollato e lentamente ha iniziato a risalire la china andando più volte vicino al gol, arrivato forse un po’ troppo tardi per poter addirittura vincerla. Dopo i vari tentativi di Piu, e un clamoroso rigore non concesso per fallo in area su Ferri, a fissare il punteggio sull’1 a 1 è stato la botta radiocomanda di Pierozzi: di prima l’ex viola ha sfruttato un rimpallo da fuori area e ha messo il pallone “nel sette”, dove l’estremo difensore Rossi non sarebbe mai potuto arrivare.

I tigrotti bianco-blu chiudono così il 2021 con 21 punti in 20 gare, e iniziano il nuovo girone meglio rispetto ad agosto, quando a Busto Arsizio si erano fatti rimontare l’AlbinoLeffe nella prima d’andata. La crisi di novembre sembra essere superata, ma il campionato è lungo e la classifica dice che la Pro Patria è ancora in zona playout.

