Un tuffo nel Lago di Monate per festeggiare il Natale

Un bagno speciale, un po’ matto, nel lago di Monate in una bellissima domenica di dicembre. Lo ha fatto Tiziano Dolci, quarantenne di Gavirate, da sempre amante delle acque del Varesotto e appassionato di pesca.

Il tuffo, anzi meglio dire la nuotata, con tanto di video natalizio di accompagnamento, domenica 19 dicembre.

Nelle immagini si vede Tiziano a mollo nelle fredde acque del lago di Monate, alternate a quelle di un curioso Babbo Natale in sup.

«Ormai sono 6 anni che faccio i bagno in inverno, amo il lago in ogni stagione – ci racconta Tiziano, dipendente Whirlpool -. In estate sono sempre sul lago: sole, bagno, poi quest’anno con il sup ho passato giornate intere disperso in mezzo al lago. Il lago mi rilassa». Anche col freddo, un modo senza dubbio speciale per festeggiare il Natale in arrivo.