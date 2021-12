A Varese i Vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara

Per i Vigili del fuoco il 4 dicembre è una giornata di festa. Questo sabato si celebra infatti Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco e simbolo della capacità di affrontare il pericolo con coraggio e serenità. Anche il Comando provinciale di Varese festeggia questa ricorrenza e coglie l’occasione per fare il bilancio degli interventi dell’ultimo anno. Le celebrazioni si sono svolte nella chiesa parrocchiale di San Massimiliano Kolbe in viale Aguggiari a Varese. Durante la mattinata sono state consegnate le benemerenze ai membri del Comando che si sono distinti. Sono poi stati nominati 21 nuovi vigili del fuoco volontari.

Galleria fotografica A Varese i Vigili del fuoco festeggiano per Santa Barbara 4 di 16

«Questa celebrazione – ha commentato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese Antonio Albanese – è per i Vigili del fuoco un momento particolarmente sentito per le tradizioni che racchiude. La festività di Santa Barbara anche quest’anno è un’occasione per rinnovare dei sentimenti di solidarietà, abnegazione e spirito di sacrificio, che da sempre caratterizzano il Corpo nazionale».

«Esprimo il mio apprezzamento – ha aggiunto il comandante – per la professionalità dimostrata dal Comando di Varese, non solo in riferimento a singoli episodi, ma nel lavoro di ogni giorno. Il nostro è un lavoro con una forte componente anche emotiva, dal momento che spesso ci si trova di fronte a situazioni che nonostante tutto il proprio impegno, è impossibile risolvere velocemente come si vorrebbe».

«Particolarmente significativi – ha poi sottolineato Albanese – sono stati i rapporti con le amministrazioni locali per la risoluzione di emergenze. Mi sento di citare l’amministrazione di Somma Lombardo, che nonostante non possa contare su ingenti disponibilità economiche, si è presa in carico consistenti interventi di manutenzione alle sedi dei vigili del fuoco di sua proprietà. La sicurezza non è demandata agli enti competenti, ma è frutto di un lavoro in sinergia».

Un anno di interventi in numeri

Dal primo gennaio al 30 novembre 2021, il personale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Varese ha effettuato in totale 6.586 interventi di soccorso urgenti. In particolare, sono stati 1.142 gli interventi per incendi ed esplosioni, 1.438 le operazioni di soccorso e salvataggio e 549 gli incidenti stradali. Le comunicazioni di reato trasmesse alla Polizia da parte del Comando sono state 138. In totale i servizi di vigilanza antincendio sono stati 88.

Nello stesso periodo il Comando ha inoltre effettuato 102 sopralluoghi, evaso 221 pareri di conformità, e certificato 760 segnalazioni di inizio di attività (Scia) di cui 491 di categoria A, 130 di categoria B e 139 di categoria C.

Per quanto riguarda invece le attività di formazione antincendio, il Comando di Varese ha condotto 20 corsi (di cui 8 per rischio elevato e 2 per rischio medio) e 8 corsi di aggiornamento. In totale gli addetti antincendio esaminati sono stati 313. Il Comando ha inoltre svolto 13 corsi interni e formato in totale 174 unità.

Le onoreficenze

A ricevere il Diploma di lodevole servizio per l’anno 2020 sono stati: capo reparto Giuseppe Montemurro, capo reparto Antonino Schembri, vigile del fuoco coordinatore Silvio Vezzoli, ispettore antincendi Silverio Bonizzardi, capo reparto Claudio Carcano, ispettore antincendi Paolo Guffant, capo reparto Alfio Romildo Landoni, capo reparto Viviano Molinari, assistente Nunzio Morra e capo reparto Giuseppe Salerno.

I membri insigniti della Croce di anzianità per il 2020 sono stati: i.l.-g.e. Stefano Giuliani, vigile del fuoco coordinatore Antonio Abbate, vigile del fuoco coordinatore Stefano Badalucco, vigile del fuoco coordinatore Salvatore Candido, vigile del fuoco coordinatore Antonino Cirina, vigile del fuoco coordinatore Salvatore Gardali, vigile del fuoco coordinatore Oscar Sandro Gritti, vigile del fuoco coordinatore Daniele Onofrio Magrì, vigile del fuoco coordinatore Germano Morazzi, vigile del fuoco coordinatore Davide Riganti, vigile del fuoco coordinatore Pierpaolo Squillace e vigile del fuoco coordinatore Giuseppe Volante

Il Diploma di lodevole servizio 2021 è andato a: ispettore antincendi esperto Maurizio Baruffato, capo reparto Francesco Adamo, capo reparto Mauro Bonat, capo reparto Rosario Galizia, capo reparto Eliseo Giannotta, capo reparto Massimo Grossi, capo reparto Marcello Scannapieco, capo reparto Luca Scapin, capo reparto Franco Zeni, capo reparto Osvaldo Longo, capo reparto Maurizio Licata e pilota di Areomobile i.e. Paolo Nardiello.

La Croce di anzianità per il 2021 è stata assegnata a: d.v.l.g. Teresa Maria Pia Scarfò, s.a.v.f.c. Loris Scavuzzo e vigile del fuoco coordinatore Giuseppe Giuliano.

Durante la cerimonia di sabato, sono stati nominati anche 21 nuovi vigili del fuoco volontari, che saranno assegnati alle sezioni di Tradate e Laveno Mombello.