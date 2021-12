Il varesino Filippo Sgarbi e il gol a Buffon: “È stato speciale”

«Fare gol a Buffon è stato speciale». Queste le parole di Filippo Sgarbi, il calciatore di Casciago che ieri, domenica 12 dicembre, ha siglato con un bel destro al volo il gol che ha permesso al suo Perugia di pareggiare 1-1 al “Tardini” contro il Parma di Gigi Buffon.

«Prima della partita – ha dichiarato Sgarbi nell’intervista nella stampa di Parma – ce lo dicevamo “pensa se fai gol a Buffon!”. Ci sono riuscito, sono molto contento. È stato un gesto istintivo: ho visto la palla arrivava lì, l’ho colpita di collo piede ed è entrata».

Per Filippo, difensore classe 1997 cresciuto nell’Inter e poi passato anche dalla Caronnese in Serie D, un gol importante che vale ai suoi un punto e un risultato positivo in vista di un’altra gara molto speciale: il derby contro la Ternana. «Ce la metteremo tutta, speriamo che lo stadio sia pieno per sostenerci. Noi scenderemo in campo con una motivazione in più. Anche io questo derby non l’ho mai giocato, sarà la prima volta e un’emozione speciale. Speriamo di portarlo a casa».