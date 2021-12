Via al corso di sci dell’Assi di Somma Lombardo

Riparte, dopo lo sosta forzata dello scorso anno, il Corso di Sci Alpino organizzato dallo Sci Club A.S.S.I. di Somma Lombardo.

Si terrà il sabato pomeriggio a Domobianca, località già scelta per le scorse edizioni, ma che quest’anno accoglierà gli sciatori rinnovata e con tantissime novità.

Domobianca si raggiunge in poco più di un’ora di pullman da Somma Lombardo e le piste sono adatte allo svolgimento dei corsi per tutti i livelli, da chi non ha mai sciato, fino a chi vuole essere avviato all’attività agonistica.

Il Corso si terrà in queste date: 15 / 22 / 29 Gennaio 2022 e 5 Febbraio 2021. Il 12 Febbraio 2021 si terrà la classica gara di fine corso con la premiazione dei partecipanti. Per i ragazzi sino alla quinta elementare che non hanno mai sciato, le ore di lezione saranno gratuite.

Iscrizioni e informazioni in sede, via Mosters 8/10 a Somma Lombardo il martedì e venerdì sera, dalle 21 alle 23.