Corso dello Sci Club Assi Somma, si parte sabato 12 febbraio

A causa delle complicazioni organizzative causate dalla pandemia e considerata la scarsa presenza di neve sulle piste di Domobianca, lo Sci Club A.S.S.I. ha deciso di posticipare il 23° Corso di Sci Alpino.

Le modalità di svolgimento rimarranno invariate, subiranno una variazione solo le giornate in cui verranno tenuti i corsi. Nello specifico si inizierà sabato 12 febbraio e si continuerà per i successivi 4 sabati pomeriggio. Per i ragazzi sino alla quinta elementare che non hanno mai sciato, le ore di lezione saranno gratuite. Il 12 Marzo 2022 si terrà la classica gara di fine corso con la premiazione dei partecipanti.

Per conoscere tutti prezzi e le agevolazioni per gli ski pass di cui è possibile godere, rivolgersi in sede, via Mosters 8/10 a Somma Lombardo il martedì e venerdì sera, dalle 21 alle 23.