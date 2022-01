All’oratorio e su Zoom, riprendono le iniziative della Comunità Pastorale di Angera, Ranco e Taino

(foto Facebook)

In occasione della settimana dell’Educazione della Chiesa e degli oratori della Diocesi, la Comunità pastorale san Carlo Borromeo di Angera, Ranco e Taino ha introdotto diversi appuntamenti ricchi di iniziative e incontri. Il tema di quest’anno è la capacità di saper formare e indirizzare al bello della vita comunitaria, nel contesto dell’oratorio.

Gli appuntamenti sono gestiti dalle comunità pastorali e alcuni anche da tutto il decanato di Sesto Calende. Si terranno dal 21 al 31 gennaio 2022, una settimana vicina alla memoria liturgica di san Giovanni Bosco, il grande educatore e testimone che, grazie al suo messaggio e alle sue azioni, resta ancora oggi vivo e importante per la comunità cattolica.

«Attraverso questi ritrovi, si avrà la possibilità di analizzare la propria modalità educativa, cercando di invitare i giovani alla Fede – spiega la Comunità Pastorale -. Si tratta di una prova non facile, ma ad oggi sempre più necessaria. Le comunità che si occupano di educare, assieme a tutti coloro che accompagnano le giovani generazioni dentro e fuori la comunità, verranno chiamati a raccolta. In questo confronto verranno affrontate le competenze di guida per costruire un servizio formativo, lasciandosi coinvolgere in una sfida appassionante».

La settimana dell’Educazione avrà inizio lunedì gennaio 24 alle 21, con l’adorazione eucaristica, momento di preghiera per la comunità educante che vedrà radunati educatori, catechisti, membri del Consiglio Oratorio e volontari all’interno della chiesa prepositurale di Angera. Domenica 30 non mancherà l’occasione per festeggiare e celebrare le famiglie, il nucleo centrale dell’educazione, con le S. Messe, l’animazione, la Preghiera a San Giovanni Bosco e la merenda nell’oratorio di Angera.

Mercoledì 26 alle 21:00 sulla piattaforma zoom, sarà programmata anche una serata con la psicologa e psicoterapeuta Antonella Martino, che aiuterà tutti i genitori a prepararsi e ad essere consapevoli sul percorso che richiede essere genitori oggi. Venerdì 28 alle 20:45 vi saranno anche diversi incontri nell’oratorio per preadolescenti e adolescenti. Seguirà una formazione e un ritiro decanale per i catechisti di tutto il decanato presso i padri di Barza sabato 29 alle 15:00. Infine, lunedì 31 alle 21:00, si concluderà con la Messa presieduta dal Decano per tutti i ragazzi e i loro educatori presso la Chiesa di Sesto Calende in onore di San Giovanni Bosco.