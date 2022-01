Assalto alla Torbiera di Ganna: “Parcheggi selvaggi e barbecue sul ghiaccio, rispettatela o dovremo chiuderla”

Il luogo è davvero magico, un laghetto ghiacciato su cui giocare, pattinare e scivolare. Ma il modo con cui lo si vive spesso è da incubo. Parliamo della Torbiera di Ganna, un angolo della Valganna che con il freddo di questi giorni richiama tantissime persone per godersi qualche ora in mezzo alla natura. Nell’ultimo weekend, però, la situazione è diventata particolarmente complicata e questo sta spingendo il Parco del Campo dei Fiori e il Comune a prendere provvedimenti.

«Noi siamo molto contenti che le persone decidano di vivere questo luogo -spiega il presidente dell’ente parco, Giuseppe Barra- ma lo scorso weekend c’è stato addirittura chi ha portato un barbecue a gas per cuocere salamelle direttamente sul ghiaccio. E questo è inaccettabile». Barra ricorda come «è legittimo e consentito dalle regole del Parco di andare a fruire di quello che la natura ci dona in quel luogo ma è necessario che si connetta il cervello, sia per la propria sicurezza per evitare di causare danni all’ambiente». La lista di comportamenti non del tutto corretti che si sono registrati lo scorso weekend è lunga e spazia dai bivacchi all’accensione di fuochi passando per il danneggiamento degli alberi e delle canne che circondano la torbiera, oltre alle persone che salgono sul ghiaccio del Lago di Ghirla compiendo «un gesto che è pericolosissimo».

Al problema ambientale si aggiunge poi quello di ordine pubblico. Per questo Parco e Comune si sono incontrati per concordare una strategia in vista del prossimo weekend. «Quello che abbiamo visto lo scorso fine settimana non lo avevamo mai visto -spiega il sindaco di Valganna, Bruna Jardini- con auto parcheggiate ovunque lungo la provinciale o altre che hanno invaso prati ai margini della strada, persone senza alcun tipo di distanziamento e senza mascherina, bivacchi e barbecue sul ghiacchio». Per questi motivi il comune nel weekend schiererà Polizia Locale e Protezione Civile «sia per indirizzare meglio le persone ma anche eventualmente per sanzionare i comportamenti scorretti».

Un weekend in cui «fare appello al buonsenso e alla civile collaborazione di tutti» è la linea comune di Barra e Jardini. Ma se le cose dovessero non funzionare il comune è pronto ad un’ordinanza ad hoc per intervenire.