Astuti: “Risorse e personale per i detenuti con problemi psichiatrici”

“I detenuti con evidenti problemi psichiatrici dovrebbero essere seguiti in modo opportuno, attraverso servizi dedicati, precisi e puntuali. E per questo servono adeguate risorse finanziarie e di personale”, è il commento di Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, alla notizia dell’aggressione di due agenti di polizia penitenziaria, nel carcere di San Vittore, a Milano, da parte di detenuti con evidenti problemi psichiatrici.

“La Commissione speciale sulla situazione carceraria, istituita in consiglio regionale, sta portando avanti uno studio sulla condizione della salute mentale nelle carceri lombarde e dalle audizioni fatte il tema è emerso chiaramente – aggiunge Astuti –. Oggi, purtroppo, non vengono messi in campo strumenti adeguati per affrontare queste patologie. Ma non si può tollerare che gli agenti vengano aggrediti e che soprattutto ai detenuti in difficoltà non sia prestata un’assistenza adeguata. Non dobbiamo certo aspettare che la situazione degeneri e che succedano episodi ancora più gravi”, conclude il consigliere.