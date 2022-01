La Bit del 2022 si terrà in primavera, ecco le nuove date

La Bit 2022, la Borsa internazionale del turismo, uno degli eventi più importanti dedicati al settore in Italia, si sposta in primavera. Tra i temi al centro della prossima edizione il turismo sostenibile e di prossimità ma anche il ritorno, in sicurezza, dei viaggi a lungo raggio.

“In un contesto in cui la pandemia condiziona gli spostamenti a breve e a lungo raggio, il settore è ancora interessato dalle decisioni dei vari governi e dai comportamenti dei singoli – si legge nella nota degli organizzatori -. In questo contesto gli operatori del turismo che vedono in Bit un momento unico e privilegiato per fare business e incontrarsi, chiedono più tempo per permettere al settore di ritrovare un equilibrio e identificare le tendenze che caratterizzeranno i prossimi mesi”.

Per questo, Bit 2022 cambierà data: da febbraio si sposta in primavera, dal 10 al 12 aprile 2022 mantenendo la sua formula che guarda alle mete turistiche dell’Italia e del mondo e propone, attraverso i suoi espositori, un’offerta completa per l’incoming e l’outgoing. Da qui ad aprile l’Osservatorio di Bit sarà attivo per monitorare la situazione e identificare le soluzioni ottimali per rilanciare il settore. Da sempre in ascolto del mercato, Bit continuerà a confrontarsi con gli operatori per realizzare una manifestazione al passo con le esigenze e il contesto attuale.

Le date di aprile sono state infatti scelte per consentire agli operatori di promuovere con forza la stagione turistica a 360°. Tra le tendenze dell’edizione 2022 si conferma la grande attenzione verso il turismo di prossimità, green e sostenibile ma anche il ritorno della possibilità di intraprendere viaggi a lungo raggio. Variabile fondamentale, in quest’ultimo caso è l’attenzione alla sicurezza e alla salute. Sono diversi i paesi – uno fra tutti le Maldive – che si sono attivati in questo senso per accogliere i viaggiatori.

L’appuntamento con la Borsa Internazionale del Turismo è dunque dal 10 al 12 aprile 2022. BIT 2022 è a fieramilanocity dal 10 al 12 aprile 2022. Per informazioni: www.bit.fieramilano.it