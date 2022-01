Bridge: al via un corso per neofiti

L’Associazione Bridge Varese promuove un corso di 10 lezioni dedicate a chi si vuole avvicinare al bridge. “Il Bridge è uno sport a tutti gli effetti – spiega Cervini Patrizia, insegnante federale – e vanta grandi campioni che sono nella storia del mondo bridgistico e non. In questo momento il Bridge sta attraversando un momento di difficoltà anche per via del Covid”.

Il corso partirà il 16 febbraio presso la sede all’Ippodromo di Varese partirà.

Per info e costi varesebridge@gmail.com