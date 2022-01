C’è ancora posto per il Servizio Civile con Sos Malnate

C’è ancora posto per partecipare al Servizio Civile con Sos Malnate. La Onlus malnatese ha 10 posti a disposizione e di questi, al momento, solo 3 sono stati assegnati. È possibile aderire entro mercoledì 26 gennaio.

Tutta la fase di adesione al progetto è on line:

accesso con SPID (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid)

sul sito predisposto dal Ministero (https://domandaonline.serviziocivile.it/)

Partecipa al servizio civile, sarà un anno che ti cambierà la vita. Ti darà l’opportunità di aiutare gli altri ma anche sé stessi. Per molti è il primo modo per entrare in contatto con il mondo lavorativo e per effettuare un’esperienza da evidenziare sul proprio curriculum vitae.

SERVIZIO CIVILE PRESSO SOS MALNATE IN SINTESI

Monte-ore: 25 ore settimanali per 12 mesi.

Età: tra i 18 e i 28 e 364 giorni.

Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022

Il servizio civile in SOS prevede diverse attività: corsi di formazione, inserimento negli equipaggi come soccorritori, accompagnamento disabili, centralino.