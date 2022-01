Quirinale, la diretta delle votazioni. C’è l’intesa su Mattarella

Si è concluso lo spoglio della settima votazione per le elezioni del Presidente della Repubblica dopo il nulla di fatto di ieri. Mentre si attende l’ottava (in programma questo pomeriggio alle 16.30) è stata resa nota l’intesa raggiunta tra le forze politiche di maggioranza sulla rielezione del Presidente Mattarella. Di seguito la diretta con le notizie principali della giornata. VAI ALLO SPECIALE QUIRINALE

Ore 17.07 – Bianchi: «Giorgetti via dal Governo? Con lui oggi non ho parlato, quindi leggo anche io quello che stanno scrivendo i giornali ma penso che non sia nello stile di Giorgetti abbandonare un lavoro che ha cominciato». Il deputato Matteo Bianchi è tra i leghisti di più stretta fede giorgettiana e a pochi minuti dall’ok all’intesa per la rielezione di Mattarella commenta così le notizie sulle prime conseguenza dalla partita sul Quirinale. L’articolo

Ore 16.37 – Si procede con l’ottava votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica

Ore 16.31 – Letta: “Una bella giornata per l’Italia – ha dichiarato – non perché la politica ha risolto i suoi problemi ma perché è più consapevole dei suoi problemi e può iniziare a risolverli. La politica italiana è bloccata e ha bisogno di un rinnovamento”.

Ore 15.55 – Secondo le prime indiscrezioni politiche Sergio Mattarella avrebbe dato la sua disponibilità alla rielezione.

Ore 15.40 – «La mia personale lettura della situazione è che finalmente ci siamo. Ciononostante per me è un giorno triste». Così il deputato M5s Niccolò Invidia. Nell’articolo la sua analisi

Ore 15.30 – Sta facendo discutere una dichiarazione riportata dal Foglio che farebbe pensare a una possibile uscita, per dimissioni, di Giancarlo Giorgetti dal Governo. Il numero due della Lega era tra i principali sostenitori del passaggio di Draghi al Quirinale. L’articolo

Ore 14 – Alle 16.30 di oggi è in programma la nuova votazione che sarà con buona probabilità quella decisiva. Prima della seduta è in programma un incontro tra i responsabili dei partiti politici che sostengono il governo e il presidente Mattarella, vertice che dovrebbe formalizzare la richiesta di rielezione.

Ore 13.45 – I voti del settimo scrutinio: a Sergio Mattarella vanno 387 voti, Nordio 64, Di Matteo 40, Casini 10, Belloni 8, Manconi 6, Cartabia 4, Draghi 2, Scalzo 2. 60 le schede bianche, 4 le nulle e 9 i voti dispersi. 380 gli astenuti

Ore 13.20 – “Era sabato anche sette anni fa quando eleggemmo Sergio Mattarella. C’era il sole come oggi” così Alessandro Alfieri nell’analisi politica e nel racconto della giornata odierna. L’articolo

Ore 13 – Nell’aula di Montecitorio si è chiusa la settima votazione. Al via lo spoglio e il conteggio dei voti. Nella maggioranza è stata raggiunta un’intesa circa la rielezione del Presidente Sergio Mattarella.