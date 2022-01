Una domenica di pulizia per la Valle del Lanza a Malnate

È stata una domenica di pulizie la prima del 2022 per il Parco Valle del Lanza. Il 2 gennaio le Guardie Ecologiche Volontarie, aiutate da un gruppetto di volonterosi, si sono messe all’opera per ripulire dai rifiuti gettati lungo via I maggio a Malnate, via Trotto e via Varese a Cagno.

Il “bottino” sono stati diversi sacchi di spazzatura, segno che, come hanno scritto le stesse Gev, “gli incivili regnano sempre sovrani purtroppo”.