Gli Skorpions Varese volano alla finale scudetto under 18

Nel fitto weekend dello Youth Bowl in programma nel prossimo fine settimana a Firenze con in palio i titoli giovanili e la Coppa Italia senior, ci sarà anche una presenza importante della nostra provincia, quella degli Skorpions Varese Under 18, che andranno a giocarsi lo scudetto di categoria in un incontro dal pronostico aperto contro l’HP Team, formazione che raduna i miglior prospetti di Hogs Reggio Emilia e Panthers Parma.

Lo scontro si profila molto interessante, perché sia i varesini sia gli emiliani hanno sino a ora alle spalle una “stagione perfetta”, ovvero senza alcuna sconfitta a fronte di sette vittorie tra girone iniziale e semifinali: una delle due si fregerà del titolo tricolore U18 al termine della finale prevista sabato 22 gennaio a partire dalle ore 18. (foto R. Marcellini/Skorpions Varese)

Gli Skorpions di Giorgio Nardi si sono qualificati all’ultimo atto superando piuttosto nettamente i Lions Bergamo nella semifinale: 48-24 il risultato finale sul campo di Vedano Olona per i rossoargento che hanno gettato le basi del successo nel primo quarto con un netto 21-0 ai danni degli orobici (due mete di Zanovello, una di Leoni). Gli ospiti però si sono ripresi alla grande nella seconda frazione (14-24 il parziale per il 35-24 complessivo della prima metà di gara)e hanno quindi provato a insidiare Varese dopo il cambio campo ma un gran intercetto di Zanon e un altro touchdown di Zanovello hanno ridato margine ai padroni di casa che poi hanno “congelato” il punteggio nell’ultimo periodo centrando l’obiettivo.

A Parma invece poca storia: l’HP Team si è sbarazzato con un larghissimo 34-6 dei Guelfi Firenze, con i toscani che però lamentavano diverse assenze. Per il titolo, dicevamo, pronostico aperto: gli Skorpions ci arrivano dopo aver mostrato di essere ben preparati sia sotto l’aspetto fisico sia tattico e di poter comandare il gioco sui due lati del campo.

Lo Youth Bowl di Firenze prevede una serie di incontri: sabato 22 saranno assegnati i titoli U16 (Giaguari Torino – Seamen Milano) e appunto U18 tra Skorpions e HP. Domenica invece al mattino semifinali e finali dell’U12 seguite alle 16 dal derby milanese tra Seamen e Rhinos con cui sarà assegnata la Coppa Italia.