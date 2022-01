Grazie alle coperte di Viva Vittoria Varese raccolti 22mila euro per le donne in difficoltà

Ventiduemila euro, questo è il saldo complessivo della raccolta fondi portata avanti da Viva Vittoria Varese 2021 attraverso la realizzazione ricamati 5500 quadrati ricamati 50X50 realizzate in 9 mesi, successivamente trasformati in 1342 coperte, che nella giornata di domenica 28 novembre – in occasione della giornata contro la violenza sulle donne – erano arrivate a ricoprire Piazza Repubblica.

Il risultato della raccolta è stato reso noto nella mattina del 26 con un post Facebook dell’associazione. Hanno partecipato circa 4000 persone di diverse parti della provincia, regione e anche dalla vicina Svizzera che hanno dedicato quasi 32.000 ore di lavoro per la realizzazione, assemblaggio, cucitura, stoccaggio, posa e vendita delle coperte.

Di questi, 5.500 euro sono destinati a ciascuna delle 4 Associazioni che fanno parte della Rete Interistituzionale del Comune di Varese : Associazione EOS, Associazione Donna Sicura, Associazione Dico Donna e Associazione ICORE.

«Questo magnifico risultato non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la partecipazione attiva ed entusiasta di migliaia di persone che credono nella forza della solidarietà e nella lotta contro la violenza sulle donne – si legge nel post – Grazie di cuore a chi ci ha supportato e aiutato e sostenuto a qualsiasi titolo in questa opera relazionale condivisa. Per chi volesse ancora contribuire le rimanenti coperte si trovano presso le associazioni».