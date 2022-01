IHL, i Mastini iniziano la seconda fase ospitando l’Appiano all’Agorà di Milano

È iniziata – seppur a singhiozzo – la seconda fase della Italian Hockey League, con le dieci squadre suddivise tra Master Round e Qualification Round: nel primo le cinque migliori piazzate della stagione regolare con in tasca già un pass per i playoff, nel secondo le restanti cinque in lizza per gli ultimi tre posti sul tabellone della fase finale.

I Mastini Varese si trovano in questo secondo gruppo e sono chiamati a fare risultato nel primo match di questo spezzone di torneo: giovedì 13 alle 20,30 sulla pista milanese dell’Agorà i gialloneri ospiteranno il fanalino di coda Appiano. Si riparte con una classifica adattata in base alle partite giocate nella prima fase e ricalcolata attraverso la media punti: Vanetti e compagni quindi ricominciano da quota 7 mentre i Pirati si trovano a quota 2. Il Round è iniziato con la vittoria del Dobbiaco sul Bressanone che consente agli IceBears di issarsi in vetta davanti al Como, ancora senza partite all’attivo.

I Mastini saranno nuovamente guidati da Matteo Malfatti, che ha raccolto la sfida di allenare la squadra dopo l’improvviso addio di Santo Stefano di Tom Barrasso. Il nuovo corso è iniziato con una bella vittoria a Dobbiaco, ma i tre punti in palio con l’Appiano sono davvero fondamentali per il cammino playoff e non si potrà sbagliare: anche gli ospiti hanno da poco cambiato allenatore affidandosi alle cure del finlandese Nico Marttila.

All’Agorà la partita sarà diretta dai signori Lega e Volcan e sarà l’unica ad andare in scena nella serata di giovedì (diretta Radio Village); sabato quindi i Mastini risaliranno a Dobbiaco per la seconda gara del Qualification Round.