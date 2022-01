Il sindaco di Saronno ha revocato le deleghe all’assessore Novella Ciceroni

Dopo giorni di indiscrezioni è alla fine arrivata l’ufficialità: nella mattinata di giovedì 13 gennaio il sindaco Augusto Airoldi ha revocato le deleghe all’assessore Novella Ciceroni (nella foto di copertina), alla quale nell’ottobre 2020 erano state affidate quelle a Lavori pubblici, Decoro urbano e Innovazione.

Nella nota dell’amministrazione comunale, il primo cittadino di Saronno ha ringraziato l’assessore Ciceroni per il lavoro svolto nei 15 mesi di amministrazione e spiegato le ragioni della scelta: «Ho dovuto prendere atto del venire meno del rapporto di fiducia che è alla base del rapporto tra un Sindaco e un suo Assessore e che è condizione indispensabile alla realizzazione del programma concordato con gli elettori. La fiducia che è mancata e che mi ha imposto il ritiro delle deleghe è determinata sia da questioni di merito che di metodo. Per questioni di merito intendo gli impegni che abbiamo assunto nei confronti dei saronnesi che ci hanno scelti per realizzare un programma preciso, che richiede ancora più affidabilità nel rispetto delle scadenze e il rigore che impone il PNRR nei prossimi giorni, mesi e anni. La questione di metodo invece rimanda alla necessaria compattezza della squadra assessorile che, con me, deve realizzare l’impegnativo programma elettorale. Un programma che, come diciamo dai tempi della campagna elettorale traguarda la Saronno dei nostri figli e nipoti e richiede compattezza soprattutto sulle scelte di visione e rilancio della città e delle sue realtà più preziose».

Si tratta del secondo cambio in Giunta in poco più di un anno per l’amministrazione Airoldi, dopo le dimissioni presentate dall’assessore al Bilancio Giulia Mazzoldi lo scorso settembre per “inderogabili impegni professionali”.

«Nei prossimi giorni – conclude nella nota il sindaco Augusto Airoldi – ci consulteremo con la maggioranza, che con me ha condiviso coralmente e compattamente questa decisione doverosa verso i saronnesi, benché umanamente e personalmente dura da assumere, e arriveremo alla scelta del nuovo Assessore che dovrà rapidamente salire sul treno in corsa del programma elettorale da accelerare e del PNRR da conquistare e gestire con la massima efficienza, affidabilità e in sinergia con tutta la Giunta».