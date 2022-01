Incidente al bivio dell’autostrada di Gallarate, una donna ferita

Incidente stradale con ferito, poco prima delle 20 di domenica, al bivio tra autostrada A8 e A26 a Gallarate.

Il 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti in “codice rosso”, insieme alla Polizia Stradale: una donna di 54 anni è rimasta ferita ed è stata portata all’ospedale di Circolo di Varese (non è in pericolo di vita).

L’incidente è avvenuto nel punto in cui i veicoli dall’A26 confluiscono nel flusso dell’A8 da Varese. Un punto delicato anche perché la confluenza si trova a ridosso dell’uscita di Gallarate.

Lunga coda per molti che rientravano dalle zone di montagna e del lago.