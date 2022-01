Incidente sul monopattino elettrico a Cislago, grave un uomo

Un uomo di 37 anni è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese dopo un incidente con il suo monopattino elettrico. (foto di repertorio)

L’incidente è avvenuto a Cislago attorno alle 3.50 del mattino del primo gennaio. L’uomo stava percorrendo su un monopattino via Cavalieri di Vittorio Veneto quando, per cause che i carabinieri di Saronno dovranno accertare, ha perso il controllo del piccolo mezzo cadendo a terra. Immediato l’intervento dei sanitarie e l’arrivo dell’elisoccorso da Como, che poi ha provveduto a trasportare il ferito all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso.