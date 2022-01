Justin Reyes è a Varese: primo allenamento con la Openjobmetis

Cronoprogramma rispettato per Justin Reyes: il nuovo straniero della Openjobmetis è infatti atterrato questa mattina (giovedì 20) all’aeroporto di Malpensa con un volo intercontinentale proveniente da New York. Come spiegato in QUESTO articolo, il 26enne americano (con passaporti di Porto Rico e Repubblica Dominicana) era atteso per oggi a Varese anche per svolgere le visite mediche e altre formalità necessarie prima di scendere in campo.

A questo punto Reyes è a completa disposizione di coach Roijakkers e del suo staff e sarà tesserato entro il limite del venerdì a mezzogiorno, così da poter essere schierato nella successiva gara di campionato. In teoria la Openjobmetis giocherà sabato sera (ore 20) a Reggio Emilia ma si attende ancora di sapere se la Unahotels allenata da Caja sarà in campo o verrà fermata per motivi sanitari visti i casi di positività al suo interno.

Intanto l’ala prelevata dai Capitanos di Città del Messico (1,93 di altezza per 93 chili di peso) è già riuscito a svolgere il primo allenamento agli ordini di Roijakkers e si presenterà al mondo biancorosso con una conferenza stampa convocata per le 13 di venerdì 21 gennaio al palasport di Masnago.