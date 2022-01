L’ex campeggio Sette Laghi dovrà essere sgomberato entro il 15 febbraio

L’area dell’ex campeggio Sette Laghi ad Azzate dovrà essere liberata entro il 15 febbraio. Lo dispone un’ordinanza del comune di Azzate del 19 gennaio di quest’anno con la quale viene concessa una proroga “per ritardi nell’esecuzione dovuti al periodo festivo e per la carenza di maestranze colpita dal Covid”.

L’ordinanza (si può leggere qui) è stata è notificata al curatore fallimentare, alla direzione lavori e all’attuale proprietà per conoscenza. Ma a che punto è lo sgombero delle piazzole e delle roulotte dell’area sulle rive del Lago di Varese? Le operazioni di demolizione sono state completate, si legge nell’ordinanza, ora occorre rimuovere il materiale di risulta ancora depositato presso il cantiere; si tratta di materiale misto che proviene dalla demolizione quindi legname, carta catramata, vetro, mattoni, oltre a roulottes e qualche elettrodomestico o suppellettile che era probabilmente all’interno degli edifici demoliti.

Lo striscione appeso al cancello d’ingresso che si trova nel comune di Azzate, al confine però con il Tigros di Buguggiate, riporta la frase piena di speranza che i soci misero molti anni fa, quando il contenzioso con l’amministrazione pareva vicino a una soluzione positiva. Che non è mai arrivata: il campeggio era abusivo e il comune ordinò lo sgombero dell’area e la demolizione delle casette fisse, costruite da persone che avevano preso addirittura la residenza lì.

Oggi la situazione è molto chiara: il complesso immobiliare del Camping Sette Laghi di Azzate è stato venduto all’asta giudiziaria il 20 luglio del 2021. Ad aggiudicarselo per 1.110.000 euro, dopo tre aste andate deserte e quindi a una una cifra molto più bassa di quella di partenza, l’imprenditore Ivano Panzeri, fondatore nel 1999 della Panzeri Diffusion, con sede a Malnate e che opera nel settore della cosmetica professionale per capelli.

Il progetto nel dettaglio ancora non lo si conosce ma di sicuro dovrà rispettare quel che è riportato nell’attuale Pgt che in quell’area prevede una struttura ricettiva all’aria aperta, sostanzialmente un campeggio con tende e bungalow ma nessuna struttura fissa. Sarà quindi un campeggio con una spiaggetta attrezzata, un’area per tende, camper e roulotte, una zona con piscina e campi sportivi e una zona relax.

L’area affacciata sul lago di Varese, in una zona molto bella, riacquista dignità e torna, finalmente, a disposizione di tutti.

