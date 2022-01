L’onorevole Matteo Bianchi annuncia un’interrogazione al Guardasigilli per i fatti di Morazzone

«È evidente che non hanno funzionato più di una questione, in primis la custodia cautelare ma anche il rapporto della tutela sul minore, oltre che le interlocuzioni con i comuni». Lo dice dice Matteo Bianchi, onorevole della Lega e ancora prima sindaco proprio di Morazzone dopo i gravi fatti che hanno sconvolto la comunità locale domenica 2 gennaio.

«Non si parlano i vari poteri e le istituzioni tra loro ma se lo avesse saputo il sindaco, che è sentinella, lo avrebbero attenzionato. E’ una cosa che lascia di stucco e che ha scosso tutti. Ciò che non ha funzionato nel tutelare la sicurezza di un bambino di 7 anni deve essere affrontato. La questione ora la porterò alla Camera, ai massimi livelli di interlocuzione con Governo. Approfondirò già oggi tecnicamente la questione e cercherò anche testimonianze di una vicenda che covava in silenzio. Farò tutte le verifiche del caso e depositerò un’interrogazione o un’interpellanza al ministro della Giustizia Marta Cartabia», conclude in una nota l’onorevole Matteo Bianchi di Morazzone.