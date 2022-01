Il sindaco di Morazzone: “Questa tragedia ci ha sconvolto”

Nel via vai dalla casa dei nonni materni a Schianno c’è l’abbraccio di una comunità che vuole dare conforto e proteggere. I genitori della giovane donna accoltellata ospitavano figlia e nipotino da quando la coppia aveva deciso di separarsi. Poi l’accoltellamento di Azzate aveva aggravato la situazione: il padre del piccolo era stato trasferito a Morazzone a casa di suo padre, a scontare i domiciliari e lì, sabato primo gennaio, aveva trascorso le ultime ore con il bimbo di sette anni. I nonni di Schianno hanno accolto e protetto figlia e nipotino fino alla tragedia.

A Morazzone, alla corte di via Cuffia (nella foto), i vicini raccontano una storia simile. Il nonno paterno è persona riservata e tranquilla: «Si era trasferito a Morazzone nel 2014 – spiega il sindaco Maurizio Mazzucchelli – Non sapevamo che ospitasse il figlio in attesa del processo. Quando questa notte mi hanno informato di quello che era successo, sono rimasto sconvolto. Mai avrei immaginato che potesse accadere una cosa simile, l’orrore di questa vicenda ci ha travolto. Se penso alla fine di quel povero bambino, a quel che il nonno dovrà provare a superare, provo una tristezza infinita».