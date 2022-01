Caccia al ricercato, maxi operazione dei Carabinieri a Viggiù

Mattinata molto movimentata a Viggiù, dove questa mattina si è svolta una maxi operazione che ha coinvolto diversi mezzi dei Carabinieri.

L’operazione, iniziata alle 6 di questa mattina, domenica 2 gennaio, era finalizzata alla cattura di un ricercato. Solo nella tarda mattinata si è appreso che l’uomo ricercato era il 40enne di Morazzone, che ha ucciso il figlioletto di 7 anni e ne ha nascosto il corpo nell’armadio.

In via Sant’Elia, la strada che porta verso l’omonima chiesetta e da lì sui sentieri he conducono verso il monte Orsa e il confine svizzero, si sono concentrate tredici pattuglie dei Carabinieri, con il supporto di un elicottero.

Secondo alcune testimonianze di cittadini residenti nella zona sarebbero anche stati esplosi colpi di arma da fuoco.

L’uomo è stato catturato attorno alle 8,30.