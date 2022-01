Gli animatori dell’oratorio di Schianno: “Ciao Dani, hai conquistato i nostri cuori”

Un post degli animatori dell’Oratorio di Schianno, sulla pagina Facebook e su Instagram, che fa male al cuore. Daniele sorride, tutto sudato, i capelli incollati alla testa, tipico dei bambini che giocano d’estate, fino all’esaurimento di tutte le energie, nei campi dell’oratorio. La maglia sollevata e sul pancino scoperto il disegno di una faccia, un fumetto su un bimbo che si sta divertendo un mondo. Solo che quel bimbo adesso non c’è più e non sarà facile spiegare il perché ai suoi compagni di scuola di Gazzada Schianno e a quelli dell’oratorio.

E gli animatori hanno voluto affidare a un post il loro ultimo saluto a Daniele, ucciso dal padre che si trovava agli arresti domiciliari e poi chiuso in un armadio nella casa di Morazzone: “Perché con quegli occhioni scuri e il tuo dolce sorriso, la tua simpatia, il tuo essere spiritoso e divertente, inarrestabile come un uragano ma al tempo stesso dolce come le merende che mangiavamo insieme in oratorio, hai avuto la capacità di farti voler bene da tutti noi, hai conquistato per sempre i nostri cuori. Ti vogliamo bene! Ci mancherai! Ciao Dani – I tuoi animatori”