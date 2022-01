Maggior coinvolgimento nei temi della sanità: la richiesta dell’opposizione in consiglio a Busto Arsizio

Maggiore trasparenza e condivisione nel percorsi verso il nuovo ospedale unico. Lo chiedono i consiglieri comunali di Busto Arsizio del PD e di Progetto in Comune, Maurizio Maggioni, Cinzia Berutti, Paolo Pedotti, Valentina Verga e Santo Cascio.

Hanno presentato una mozione con cui, date le difficoltà attuali dell’azienda ospedaliera dovute anche al percorso di accorpamento di reparti che ha portato a ridurre l’offerta e visti i tempi di realizzazione della nuova struttura non inferiori a 7/8 anni, chiedono al consiglio comunale di esprimere un orientamento per impegnare sindaco e giunta a ripristinare immediatamente la capacità erogativa dei presidi di Busto Arsizio e Gallarate oltre a istituire un organo incaricato di seguire la realizzazione della riforma della sanità con l’attuazione delle nuove strutture ( case della comunità e centrali operative territoriali) in viale Stelvio ed in Piazza Plebiscito nel mese di marzo, strutture che già mostrano dei limiti strutturali quanto a capienza e parcheggi.

Il consiglio comunale, in base alla mozione, deve impegnare il sindaco a discutere in una commissione ad hoc l’Accordo di Programma relativo al nuovo Ospedale e quello relativo alla destinazione delle attuali aree occupate dagli Ospedali attraverso la convocazione di idonee commissioni consiliari pubbliche