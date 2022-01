Mastini, ecco i due stranieri. Sulla panchina resterà Malfatti

Alla settimana rivoluzionaria in casa Pallacanestro Varese fa da contraltare qualcosa del genere anche nel mondo dell’hockey cittadino. I Mastini rimasti senza allenatore a Santo Stefano, hanno infatti deciso di confermare in panchina il ds Matteo Malfatti, l’uomo che più di tutti conosce la squadra di questa stagione e che comunque ha alle spalle esperienza da coach, anche a Varese.

Accanto alla conferma di Malfatti però, il club del presidente Matteo Torchio si è mossa con decisione anche a livello di squadra e ha ingaggiato i due stranieri consentiti dal regolamento. Posizioni che erano rimaste vacanti fino a ora anche per ragioni “finanziarie” (ricondiamo che l’indisponibilità del PalAlbani sta gravando notevolmente sulle casse societarie) e che ora sono state riempite grazie all’impegno di uno sponsor – EuroBazar nella persona di Carlo Bino – che ha assicurato la copertura dell’operazione.

Dal Canada dunque, arriveranno presto un difensore e un attaccante entrambi 22enni che hanno già giocato insieme: il primo è Shane McGrath, il secondo è Adam Capannelli, compagni di squadra nel team della Concordia University. Il loro ingaggio permetterà di avere rotazioni più lunghe e di maggiore qualità in vista della (auspicabile) partecipazione ai playoff della formazione giallonera. I due canadesi sono stati tesserati prima del termine del 10 gennaio e ora sono alle prese con i passaggi burocratici.

Infine cambia qualcosa anche in società: il già citato patron di EuroBazar, Carlo Bino, entra in modo più profondo nell’organigramma del club e sarà ancor più vicino alle sorti dei Mastini. Un ingresso importante in una compagine che sta permettendo a Varese di avere ancora una squadra di buon livello nonostante un momento complicato. Non poco, al giorno d’oggi.