Nasce Ticino sconti card, una carta gratuita per rilanciare il commercio ticinese

Il 2022 inizia con una novità per i consumatori ticinesi. Diventa infatti operativa la Ticino sconti card, carta sconti completamente gratuita che fa capo ad una rete innovativa di esercenti del cantone che prestano servizi alla persona e commercio al minuto a prezzi ribassati e scontati per tutti i possessori della card. Obiettivo, dare un concreto contributo per rilanciare il commercio ticinese e cercare di ridurre le distanze con i prezzi italiani, sempre molto convenienti per chi abita in Ticino.

La carta è gratuita e digitale e può essere scaricata sullo smartphone tramite l’apposita app.

Gli sconti vengono applicati in tutto il territorio del Canton Ticino nei negozi, palestre, ristoranti, estetisti, parrucchieri ed esercenti che aderiscono all’iniziativa.

Maggiori informazioni sul sito