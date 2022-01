A Oggiona con Santo Stefano si può provare a giocare a curling

Sarà una giornata particolare quella di domenica 9 gennaio al palaghiaccio di Oggiona con Santo Stefano. La pista che solitamente ospita le promesse del pattinaggio artistico lascerà infatti spazio per qualche ora a uno sport che si è affacciato con successo anche nella nostra provincia, il curling.

A partire dalle 17,30 infatti, sul ghiaccio della Ice Emotion (via Bonacalza) sarà presente lo staff della Varese Curling, la società diretta da Davide Quilici che è impegnata in due campionati nazionali. Gli specialisti delle “Volpi” (questo il nuovo soprannome del team) daranno la possibilità a tutti gli interessati di svolgere una prova gratuita per familiarizzare con le “pietre” e le apposite scope utilizzate in questa disciplina.

“Un tiro in compagnia tutte le feste porta via” hanno scritto i responsabili nel manifesto utilizzato per invitare alla prova: un modo per sottolineare il carattere amichevole e giocoso dell’evento che, tuttavia, sarà condotto in modo professionale così da dare a tutti gli intervenuti le giuste nozioni per approcciarsi al curling. Per informazioni si può contattare la società via e-mail (info@varesecurling.it) o visitare il sito ufficiale (QUI).