Open day alla Liuc per i corsi di laurea triennale

Giovedi 3 febbraio (ore 14.30) si terrà un nuovo Open Day alla LIUC per gli studenti interessati alla laurea triennale nell’Anno Accademico 2022/23.

L’appuntamento è organizzato in modalità ibrida (sia in presenza, con posti limitati, sia in diretta streaming) per avere informazioni sui corsi di laurea di Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale e sulle opportunità garantite dalla LIUC a tutti gli studenti.

A presentare l’offerta formativa saranno Andrea Venegoni e Rossella Pozzi, ricercatori rispettivamente della Scuola di Economia e Management e della Scuola di Ingegneria Industriale. Nell’occasione, si conosceranno anche i vari servizi offerti dall’Università.

Qui il modulo per iscriversi