Il cineforum alle Arti di Gallarate riparte: House of Gucci e Illusioni perdute in cartellone

Dalla Spagna contemporanea che non dimentica il proprio passato franchista alla Francia bohémien di fine Ottocento, passando per un viaggio con il destino attraverso lo scompartimento 6 e attraverso il delitto in casa Gucci.

Giovedì 13 gennaio al Cinema delle Arti riprende il CineArtiforum, il celebre cineforum del cinema in via don Minzoni,anche quest’anno in doppia proiezione alle ore 15 e alle ore 21; dieci i film in programmazione che toccano tante realtà diverse.

Come sempre i film saranno accompagnati da una scheda di presentazione: quelli delle ore 15 verranno introdotti dalla professoressa Cristina Boracchi, quelli delle 21 verranno introdotti e commentati dal giornalista e critico cinematografico Gabriele Lingiardi.

In questo nuovo anno ancora in regime di emergenza la proposta di un Cineforum completo di dieci proiezioni vuol essere un segno di ripresa perché crediamo che la cultura abbia un ruolo importante nella formazione delle persone.

Si inizia con Petite maman, diretto da Céline Sciamma, dopo il raffinato Ritratto della giovane in fiamme.

La rassegna completa del Cineforum

Dopo l’esordio invernale della pellicola di Sciamma, giovedì 20 gennaio verrà proiettato Illusioni perdute, di Xavier Giannoli alle 21 (con introduzione alle 20.45). Giovedì 10 febbraio sarà la volta di Scompartimento n.6, di Juho Kuosmanen, giovedì 17 febbraio Madres paralelas di Pedro Almodovar.

La scelta di Anne-L’événement di Audrey Diwan è in programma per giovedì 24 febbraio (all’interno della rassegna culturale Filosofarti). La pellicola di Ridley Scott, House of Gucci, verrà trasmessa giovedì 3 marzo. Giovedì 10 marzo Cry macho – ritorno a casa di Clint Eastwood, mentre giovedì 17 marzo l’appuntamento è con West Side story di Steven Spielberg. Giovedì 24 marzo la pellicola di Zhang Yimou, One second. A concludere la rassegna A Chiara di Jonas Carpignano, in programmazione per giovedì 31 marzo.

La direzione del Cinema si riserva la facoltà di spostare o sostituire i film per cause di forza maggiore.

Biglietti: intero € 7,00 e ridotto € 5,00 – Abbonamento € 50,00 (è possibile utilizzare il bonus docenti)

I film delle ore 15:00 verranno introdotti dalla professoressa Cristina Boracchi;

quelli delle ore 21:00 verranno introdotti e commentati da Gabriele Lingiardi