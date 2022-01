Piccolissimi lettori forti alla Biblioteca comunale di Lonate Pozzolo

Tornano alla Biblioteca comunale di Lonate Pozzolo, appena arricchita di nuovi volumi, gli appuntamenti di lettura per i bambini piccoli e piccolissimi e per i loro genitori.

Sabato 22 gennaio le volontarie di Nati per leggere Lombardia, associazione di promozione della lettura sin dalla più tenera età propongono alle famiglie con bambini in età prescolare due appuntamenti con #piccolilettoriforti: alle ore 10 per i piccolissimi del nido, fino ai tre anni e alle 11 letture per i bambini dai 3 ai 6 anni.

La partecipazione agli eventi è gratuita, ma la prenotazione è necessaria telefonando allo 0331 303620.

La Biblioteca comunale è in via Cavour 21, a Lonate Pozzolo.

Telo o stuoia sono consigliati.