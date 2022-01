Anche negli ospedali dell’Asst Sette Laghi si registra la prima inversione di tendenza. Nelle ultime 24 ore i degenti covid sono diminuiti passando scendendo a 287 un saldo reso possibile da 23 dimissioni a fronte di dodici ingressi.

Le persone ricoverate “con covid” nei reparti polispecialistici di Varese e di Tradate sono 58 mentre sono in diminuzione i bambini positivi ( da 7 a 4) e anche le donne assistite in ostetricia e ginecologia che sono 11. Nei subacuti sono seguiti 47 pazienti mentre rimangono 20 i ricoverati in terapia intensiva.

La minore pressione ha permesso di riprendere i ricoveri nei reparti “non covid”: sono entrate 75 persone a fronte di 70 dimissioni con un saldo di 5 degenti in più , in tutto sono 612.

Nelle ultime due settimane si sono registrati anche 5 decessi