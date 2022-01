Prorogata al 10 febbraio la scadenza del bando per il Servizio Civile 2022 a Varese

E’ prorogata al 10 febbraio la scadenza del bando di Servizio Civile Universale al comune di Varese.

Sono quattro i progetti attivi, con attività nei musei, in biblioteca, in ambito turistico e nel mondo dell’associazionismo culturale. «Un’opportunità per giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni, che possono in questo modo diventare parte attiva della vita cittadina» spiega la nota del comune.

Il servizio civile ha una durata di 12 mesi, prevede un rimborso mensile e dà diritto a crediti formativi e professionali. Possono partecipare al bando di selezione le ragazze e i ragazzi che il giorno di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le 14 di giovedì 10 febbraio 2022.

Tutti i dettagli dei progetti proposti e le modalità di accesso sono indicati sul sito del Comune di Varese.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizio Civile al numero 0332 255.744 o all’email: servizio.civile@comune.varese.it.