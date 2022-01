Sap-Agesp, Grande Nord Lonate replica sull’assenza in commissione

Acque agitate, a Lonate Pozzolo, sulla proposta di aggregazione societaria tra la locale SAP (partecipata dei Comuni di Ferno e Lonate) e la bustocca Agesp, che andrà in consiglio comunale il prossimo 24 gennaio.

Ad accendere le polveri è l’assenza delle opposizioni in commissione, segnalata dalla maggioranza settimana scorsa. Una sottolineatura che non è piaciuta al consigliere comunale Michele Rusconi, di Grande Nord: riceviamo e pubblichiamo la sua replica

… questa mi mancava !

Nella loro immensa arroganza i Sigg. della maggioranza adesso vogliono pure scegliere … la minoranza.

Con infinita tracotanza, quasi in stile regime marxista bulgaro anni ‘70, i rappresentanti di Liberi&uniti chiamano i giornali e, chiamandomi assenteista (peraltro in maniera falsa e diffamatoria) e invitandomi alle dimissioni, vorrebbero lasciassi il posto ad altri, evidentemente più graditi e malleabili.

Tutto peraltro senza neanche prendersi la briga di firmarsi personalmente.

Signor Sindaco, a prescindere che le mie assenze sono percentualmente poche, lei che di mestiere fa solo quello, dimentica che la vita può anche essere dura per chi ha vari e pesanti impegni professionali, per chi si occupa di un piccolo partito con pochi uomini e con poche risorse, per chi ha figli piccoli.

Lei dimentica la pandemia, le quarantene e tutto quello che può causare la prolungata assenza di uno o più colleghi in un reparto di un’azienda modernamente organizzata.

Lei dimentica comunque la mia libertà di fare o non fare secondo scelta, convenienza o posizionamento.

Lei inoltre dimentica, o meglio fa finta di dimenticare, i motivi per cui non mi sarebbe comunque possibile lasciare il mio incarico. Perché dovrebbe sapere che io, a differenza di altri, ho rispetto del mio partito, del mio Presidente e dei miei colleghi di Grande Nord.

Lei infine dimentica che la vera distanza dai cittadini è sua e della sua amministrazione: semplicemente latitante ogni qual volta i Lonatesi le hanno chiesto, tramite il sottoscritto, un aiuto.

Le faccio qualche esempio ? Si ricorda della sostanza o troppo impegnata a fare propaganda ?

E guardi, queste cose non lo sto scrivendo io oggi, ma da sempre lo dicono Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Gr. misto, i colleghi ed ex partner di Ferno e, recentemente, anche i suoi vecchi compagni (che hanno tutto il mio rispetto per audacia e trasparenza).

Lei continua solo ha fare scontro politico preconcettuale e pretestuoso che poco interessa alla gente di Lonate. Poche idee, confuse e spesso distruttive (leggi dis-Unione)

ed un costante atteggiamento arrogante nei confronti della minoranza tutta.

Quindi non si preoccupi dei miei elettori; uomini donne mamme e papà che, nella maggior parte dei casi, hanno gli stessi problemi di lavoro, volontariato, figli e nonni.

Gente che, orgogliosamente, mette la famiglia prima di tutto. e che, come me, ha perso ogni fiducia nella politica ed in particolare, è delusa dalla sua politica.

Si preoccupi invece dei suoi.

Mi dicono siano sempre meno.

Michele Rusconi, Grande Nord