Sarà rilasciato anche online il contrassegno 2022 per navigare sul Ceresio

Come ogni anno l’Autorità di bacino del Ceresio Piano e Ghirla ha avviato il rilascio delle targhe per i natanti di lunghezza superiore ai 2,5 metri che navigano sul Ceresio. I contrassegni identificativi, ovvero una targa definitiva bianca (collegata ad un posto barca concessionato ) o turistica alfa numerica (di colore rosso per il 2022) sono rilasciati dall’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla anche in modalità online.

La norma che prevede l’obbligo di contrassegno identificativo deriva dagli accordi firmati nel 2003 per l’applicazione della Convenzione internazionale italo-svizzera in materia di navigazione sul lago Ceresio e sul Lago Maggiore.

«Si tratta di una norma che va a regolamentare la navigazione sui laghi internazionali Ceresio e Verbano – spiega il presidente dell’Autorità di bacino Massimo Mastromarino – L’Autorità di bacino, grazie al progetto predisposto dal direttore Maurizio Tumbiolo, ha attuato la digitalizzazione del servizio permettendo agli interessati di effettuare la richiesta direttamente online, al fine di ottenere il rilascio immediato della targa e della relativa licenza».

L’utente dovrà semplicemente scaricare dal sito www.autoritabacinoceresio.it il formulario, compilarlo e ritrasmetterlo all’ente stesso. Il costo per il rilascio del permesso e del libretto è di 30 euro, per le modifiche l’importo è di 10 euro.

L’Autorità di bacino provvederà a rilasciare il contrassegno e il libretto di navigazione. È inoltre disponibile, dal mese di febbraio, un server che permetterà all’utente turistico, durante i fine settimana e nelle giornate festive, di accedere al sito e scaricare direttamente il numero di contrassegno annuale provvisorio al fine di iniziare immediatamente la navigazione. In caso di controlli da parte delle forze di polizia, basterà mostrare l’autorizzazione con il numero mediante l’applicazione da scaricare su smartphone. Le targhe potranno essere ritirate il primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto attiene la competenza per il rilascio delle autorizzazioni, per il Verbano lombardo le funzioni vengono espletate dall’Autorità di bacino di Laveno Mombello, per il Verbano Piemontese dalle Amministrazioni provinciali di Verbano Cusio Ossola e Novara, mentre per il Ceresio sono in capo all’Autorità di bacino con sede a Campione d’Italia.

(foto dal sito visitbrusimpiano.it)