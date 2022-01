Saronno dà l’addio a Mario Nazeri

Saronno piange Mario Nazeri, per anni direttore di Confcommercio Ascom Saronno.

Classe 1936, nel 2012 ha passato il testimone della direzione dell’associazione. Persona comprensiva e sempre attenta alle esigenze dei soci, Nazeri, per cinquantuno anni ha cresciuto e guidato la Confcommercio Ascom Saronno.

“Il Ragioniere” ha dedicato una vita intera al commercio, traghettando la “sua” Ascom fra le innumerevoli difficoltà economiche e politiche del nostro Paese. Ha sempre difeso la categoria, camminando a testa alta e supportando in modo ineccepibile tutti i presidenti che negli anni si sono susseguiti alla rappresentanza di Ascom Saronno dal lontano 1960, anno in cui Nazeri è entrato a far parte dell’associazione, dimostrandosi una persona volenterosa, caparbia e disponibile.

«Un vero amico, che mi ha voluto bene e con cui ho condiviso molte esperienze, non solo professionali. Mario Nazeri è stato il segretario dell’associazione commercianti di Saronno e del Saronnese da decenni. Profondo conoscitore del mondo del commercio e soprattutto dei commercianti come persone, con cui aveva rapporti cordiali, familiari – commenta Pierluigi Gilli, presidente del consiglio comunale ed ex sindaco di Saronno -. Ha reso un servizio irripetibile non solo ai suoi associati, ma anche alla nostra città ed alle sue fortune economiche. Schietto, a volte schivo, di poche parole, ma di intensi e forti rapporti di amicizia. Legame fortissimo con la famiglia. Un bell’esempio dei Sarunàtt all’antica, in via di malinconica estinzione. Ora viaggia nella luce e là lo vedo ancora indaffarato. Riposi sereno».

Il funerale sarà celebrato venerdì pomeriggio 21 gennaio nella chiesa di San Francesco a Saronno alle 15.30 preceduta dal rosario alle 15.15.