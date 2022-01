Scatta all’alba l’allerta rossa incendi sulle aree prealpine

Scarse precipitazioni, sottobosco secco e vento in arrivo: è la “tempesta perfetta“ per gli incendi boschivi e le autorità di protezione civile corrono ai ripari.

È difatti scattato da poche ore il preallarme dell’intero apparato antincendio boschivo regionale per il rischio incendi.

La protezione civile della Lombardia ha diramato una allerta rossa – il grado più elevato nella «scala colore» dell’emergenza – per rischio incendi boschivi su Verbano, Lario, Valcamonica e aree montane della Val Trompia: a partire dalla tarda mattinata di lunedì «è previsto sul territorio regionale un nuovo e significativo aumento della ventilazione da Nord. Le velocità massime saranno comprese tra i 70 ed i 90 km/h su Alpi, Prealpi e nei fondivalle più esposti (in particolare su Valchiavenna, Prealpi Occidentali e Valcamonica), mentre in quota oltre i 1800-2000 possibili raffiche oltre i 100 km/h. La ventilazione assumerà carattere favonico e vi sarà un ulteriore e progressivo disseccamento dell’aria», spiega il documento di allentamento diramato dalla protezione civile.

«Il grado di pericolo è quindi in graduale aumento sull’intero territorio regionale, sia per l’incremento della ventilazione, sia per il basso grado di umidità dell’aria e della lettiera superficiale del terreno che sta caratterizzando questo periodo», spiegano dalla protezione civile regionale. Queste condizioni sono tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce (in particolare nelle zone con codice colore di allerta arancione e rosso).