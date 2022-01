Seattle postcard: il grunge apre la rassegna Varese Re-Live

Ad inaugurare la nuova rassegna di spettacoli dal vivo e cinema “Varese Re-Live” c’è Seattle postcard, concerto e proiezione del film documentario su uno dei movimenti musicali che ha fatto la storia del rock. L’appuntamento è per giovedì 20 gennaio alle ore 20.30 al Cinema Teatro Nuovo di viale dei Mille, a Varese.

Ad aprire la serata dedicata al grunge sarà la musica dal vivo con Luca Marino, Arizona Parker, Fratelli Roscio , Acid Jack Flashed e Kosmonuts sul palco: un omaggio al sound di Seattle con esibizioni dal vivo di artisti appassionati pronti a diventare figure di rilievo nella scena musicale italiana.

E poi il film-documentario @Seattle postcard, con la sua incredibile colonna sonora dedicata al grunge, quello originale dei Nirvana e dei Saound Garden e quello degli artisti che hanno ispirato. «Ma Seattle non è solo la patria del Grunge – avverte il regista, Filippo D’angelo – qui sono nate diverse realtà che hanno segnato un’epoca, dal movimento No Global ad Amazon».

Così la musica accompagna il racconto della storia di questa città, da quando è stata fondata alle sue rivoluzioni, culturali, musicali e sociali.

Il documentario raccoglie testimonianze (le riprese sono di Ezio Riboni), incontra i protagonisti (i fondatori della Sub Pop Records Bruce Pavitt e Jonathan Poneman) e ricostruisce le storie di un momento storico e di una musica che paiono accaduti ieri ma sono già lontanissimi. Ricorrendo ad immagini di repertorio e rare foto d’epoca, D’Angelo racconta in breve la storia di Seattle e si concentra sulla scena musicale degli anni 90 e sull’opera della Sub Pop.

«Tutto è nato da un evento saltato nel 2020 a causa della pandemia. Con Valeria Sgarella, autrice di tre libri musicali su Seattle e con il giornalista Paolo Carnevale, che ai tempi ha intervistato per il Corriere della sera Chris Cornel dei Sound Garden e ha visto tutti e tre i concerti italiani dei Nirvana, avevamo intercettato Bruce Pravitt, fondatore dell’etichetta Sub Pop Records (quella che ha lanciato Nirvana e Sound Garden, ndr) per una serata al Castello di Fagnano Olona. Quella serata mancata è diventata un documentario che sono felice di poter presentare a Varese in un evento speciale, che apre una nuova rassegna e con tanti musicisti bravissimi , super disponibili e super appassionati», spiega D’Angelo, ringraziando tutti gli artisti, i tecnici, gli autori e Filmstudio90 per l’evento di giovedì 20 gennaio alle 20.30 al Cinema Nuovo.

Un evento per gli amanti del grunge di tutte le età.

Biglietto intero € 8

Ridotto Filmstudio 90, Arci, over 65, studenti € 6

Ridotto giovani under 25 € 3,00

Maggiori informazioni a questo link.