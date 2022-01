Servizio Civile a Busto Arsizio, a disposizione 20 posti

Sui siti www.politichegiovanili.gov.it e www.scanci.it è pubblicato il bando di Servizio Civile Universale 2021 per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale. Il servizio civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno. Offre un contributo mensile (444 euro), l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze.

Sono in tutto 20 i volontari richiesti nelle varie aree di competenza comunale, tra cui biblioteca, servizi all’infanzia, ufficio cultura, ufficio grandi eventi. Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. La domanda va presentata entro il 26 gennaio 2022 alle ore 14,00.