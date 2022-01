Simone Longhini presidente della commissione attività produttive

Alla fine la scelta è stata fatta, la commissione delle attività produttive è stata affidata a un consigliere di minoranza: ad essere eletto presidente è stato Simone Longhini del Polo delle Libertà.

Longhini è stato eletto con i voti della maggioranza e con i voti del Polo delle Libertà e di Grande Varese: la Lega per voce del consigliere Stefano Angei, e Fratelli d’Italia per voce di Salvatore Giordano hanno invece scelto di non partecipare al voto, mentre Stefano Clerici di Varese Ideale era assente dalla seduta.

«Questa è una commissione che si occupa di attività prioritarie della città, il settore del commercio è uno di quelli che insieme alla cultura ha sofferto maggiormente per il covid – è stato il primo commento del neopresidente – Lancio perciò un appello alle forze economiche: la commissione è disponibile di farsi carico delle problematiche che ci verranno segnalate e cercarne una soluzione. Per portare avanti lavoro proficuo chiedo ai consiglieri di fare altrettanto, e dare segnalazioni sui primi oggetti di discussione della commissione».

La prima attività da presidente per Longhini è stata, come da ordine del giorno, quella di presiedere alla nomina del vicepresidente: che è il rappresentante del PD Luigi Miedico, eletto dalla maggioranza con l’astensione della minoranza.