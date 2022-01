«Oggi rendiamo omaggio a un giovane varesino che ha fatto la Resistenza della nostra città, anteponendo gli ideali di libertà e giustizia alla sua stessa vita».

È con queste parole che il sindaco di Varese Davide Galimberti commemora Carletto Ferrari, un’importante figura della Resistenza varesina (nella foto, la commemorazione in presenza di qualche anno fa).

«Rinnovare il suo ricordo significa ricordare la nostra storia e l’insegnamento di uomini e donne che non si arresero all’odio e al terrore, ma lottarono in nome dei valori su cui è fondata oggi la nostra Repubblica: la democrazia, l’antifascismo, la libertà, la pace e la giustizia. Valori democratici che è nostro compito difendere con tenacia e portare avanti, oggi come ieri».

«Viviamo un periodo storico che ci impone nuove sfide, a partire dalla pandemia, che in mezzo alle enormi difficoltà ha anche portato alla luce manifestazioni uniche di solidarietà e partecipazione, dando forma a un reale senso di comunità, mentre nei prossimi giorni ci sarà un altro passaggio significativo per la storia del Paese, con la nomina del presidente della Repubblica, il cui compito è quello di tutelare e garantire i valori della nostra Costituzione»», ha concluso il sindaco di Vrese.