Sostituzione dei contatori dell’elettricità nelle case di Busto Arsizio: il comune spiega le modalità

L’amministrazione comunale di Busto Arsizio informa che a partire dalle prossime settimane E-distribuzione, già Enel Distribuzione, avvierà la campagna di installazione massiva dei nuovi contatori elettronici 2.0 monofase e trifase fino a 30 kW sul territorio comunale.

Questa scelta tecnologica particolarmente avanzata e denominata “Open meter” consentirà di avere una qualità del servizio più elevata, coniugando efficienza energetica e sostenibilità ambientale. La campagna è stata avviata nel 2017 su tutto il territorio nazionale.

Come richiesto dalla stessa Autorità (ARERA), al fine di tutelare i cittadini da eventuali frodi o atti dolosi, è stata data comunicazione dell’avvio attività al Comune e agli organi di polizia competenti territorialmente (Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato).

L’attività verrà condotta per conto di Enel Distribuzione dalla società MANCINO Srl.

In breve riportiamo alcune informazioni:

 Durante l’intervento vi sarà una breve interruzione dell’energia elettrica finalizzata alla sola sostituzione del misuratore.

 La data esatta verrà comunicata tramite avvisi che saranno esposti, con qualche giorno di anticipo, all’ingresso degli immobili interessati alla sostituzione.

 L’intervento NON richiede alcuna modifica al contratto di fornitura di energia elettrica già in essere né la stipula di un nuovo contratto.

 Per l’intervento di sostituzione NON è dovuto alcun compenso agli operatori che effettueranno l’operazione.

 Il personale impiegato sarà riconoscibile tramite tesserino identificativo.

 E’ possibile verificare l’identità dell’operatore telefonando al numero verde: 803 500 (selezionare tasto 4), attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

raccomandazioni:

 se il contatore/i è accessibile dall'esterno del civico, non è necessaria la presenza del cliente.

 se chiusi con lucchetti o chiavi particolari si prega di farli trovare accessibili per i tecnici nel giorno di sostituzione gli interventi riguarderanno gli edifici privati, negozi-ditte e attività commerciali.

 in caso di maltempo, se i contatori sono esterni e mancano le condizioni di sicurezza, la sostituzione sarà sospesa e recuperata in altra data

Dato che la sostituzione massiva dei contatori elettronici di 1° generazione non rientra tra le attività considerate necessarie per la sicurezza e per la continuità delle forniture elettriche, in ottemperanza alla Circolare 0012880 del 16-06-2020 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), essa non potrà essere svolta in caso di presenza nell’abitazione di persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o isolamento

fiduciario.