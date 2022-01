Stevanovic mura, Gray schiaccia: tre punti per la Uyba contro Chieri

Finisce 3-1 (30-28, 23-25, 25-14, 25-16) la partita tra la Uyba e la Reale Mutua Fenera Chieri, vittoria con cui Busto Arsizio ribalta il risultato della partita di andata e continua la corsa verso la parte nobile della classifica di Serie A1. Una gara sudata e combattuta, soprattutto nel primo set, concluso ai vantaggi, ma anche una buona prestazione corale per le Farfalle che sono state incisive e hanno soprattutto spinto molto in battuta, mettendo in difficoltà la ricezione delle torinesi.

Top scorer la solita, scatenata Alexa Gray, che chiude con 29 punti, seguita da una sempre pericolosa Mingardi (24). MVP però è la capitana Stevanovic, autrice di ben 7 degli 11 muri delle padrone di casa.

La partita

Coach Musso schiera il sestetto composto da Poulter in regia, in diagonale con Mingardi; al centro la coppia Stevanovic – Olivotto, in attacco Bosetti e Gray; Zannoni libero.

Primo set – Parte subito forte Chieri che si porta sul 3-5 ma le padrone di casa non si lasciano impressionare e grazie a una super Mingardi mettono in difficoltà le piemontesi, costringendo coach Bregoli a fermare il gioco due volte (12-9). Le farfalle aprono le ali e volano sul 18-12. Chieri si riscuote dal torpore e la sfida tra le due formazioni si accende. Grobelna e compagne cambiano il ritmo e macinano punti su punti. Sul 23-22 è coach Musso a dover fermare il gioco per rimettere ordine. Al rientro in campo il set va ai vantaggi. le due formazioni non sono intenzionate a mollare e il parziale si chiude solo sul 30-28.

Secondo set – Si comincia in grande equilibrio e in campo si vede grande spettacolo (14-14). Sul 18-17 di Bregoli interrompe il gioco e al rientro in campo Chieri ci crede e sorpassa con Cazaute (time-out Musso, 19-20). Gray in pipe tiene viva la speranza (22-23), Grobelna si guadagna due set-ball (22-24), Stevanovic sbaglia la battuta ed è 23-25.

Terzo set – Inizia bene la Uyba che corre sul 7-2. Chieri non trova spazi e le padrone di casa tengono salde le redini del parziale. Stevanovic a muro realizza il 12-6. Chieri ci prova ma le biancorosse non sono intenzionate a cedere e mantengono un ampio vantaggio (20-12). Nel finale le farfalle amministrano e chiudono presto con due muri di Stevanovic (25-14).

Quarto set – Mingardi scalda subito il braccio (5-2) e Bregoli ferma subito il gioco. Bosio e Fraanti ci provano e riportano Chieri a -1 (7-6). Le padrone di casa tengono il timone dritto e continuano la loro marcia (15-12). Bosetti sale in cattedra in difesa e propizia il 18-14. Stevanovic mura il 21-14 e la strada è spianata. A chiudere set e partita ci pensa la centrale biancorossa Olivotto (25-16).

Al termine della partita Lucia Bosetti sottolinea l’importanza della vittoria: “Una bella partita, Chieri ci ha messo molto in difficoltà nella partita di andata e quindi sapevamo che non sarebbe stata semplice. Credo che nei primi due set si sia vista davvero una bella pallavolo da una parte e dall’altra, poi negli ultimi due abbiamo spinto di più in battuta mettendole in grande difficoltà. E’ una vittoria importante contro una squadra che lotta per i primi posti”.

Unet e-work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri 3-1

(30-28, 23-25, 25-14, 25-16)

Busto Arsizio: Poulter 2, Battista ne, Olivotto 8, Monza ne, Bressan ne, Colombo ne, Gray 29, Mingardi 24, Zannoni (L), Stevanovic 15, Bosetti 6, Herrera Blanco ne, Ungureanu.

Chieri: Alhassan 7, Cazaute 11, Perinelli, Bosio 1, Frantti 13, Bonelli, Grobelna 19, Villani 1, De Bortoli (L), Mazzaro 6, Karaoglu 2, Armini (L2), Weitzel 5, Guarena ne.

Arbitri: Salvati – Carcione

Note. Uyba: ace 4, errori 8, muri 11. Chieri: ace 2, errori 11, muri 4.