Il Tar di Milano conferma la sospensione dello sgombero dei sinti

Il Tar di Milano ha confermato l’ordinanza di sospensione del provvedimento di sgombero emesso dal Comune di Gallarate nei confronti delle famiglie sinti che avevano impugnato il provvedimento.

«Il Tar ha evidenziato come il Comune abbia disatteso il suo ordine di riesaminare la posizione e ha anche nuovamente ingiunto al Comune di assicurare le necessarie condizioni umane per i ricorrenti».

L’udienza di merito è fissata per il 25 maggio 2022.

Nel frattempo il Tribunale Amministrativo ha anche imposto al Comune il pagamento delle spese legali.

«Soddisfazione per un provvedimento che nuovamente mette in luce la condotta illegittima del Comune e al tempo stesso ha imposto il rispetto dei diritti umani dei ricorrenti», commenta l’avvocato Luca Bauccio, difensore delle famiglie Sinti ricorrenti (tre nuclei tornati lo scorso anno in via Lazzaretto).

A dicembre il Tar aveva imposto anche al Comune di concedere l’allacciamento delle famiglie ai servizi di acqua e corrente elettrica (ripristinati da Enel, dopo il pagamento da parte delle famiglie del costo di attivazione).

Per Diana Pavlovic, attivista dei popoli rom e sinti, il nuovo pronunciamento del Tar è «una vittoria del diritto e della Costituzione, avanti così sulla strada dell’uguaglianza e del rispetto delle minoranze rom e Sinti. Chiediamo al Comune di aprire un tavolo per trovare soluzioni ed evitare conflitti».