Torna la luce al campo sinti di Gallarate: Enel attiva i contatori

Torna la luce al campo sinti di via Lazzaretto di Gallarate: le famiglie sinti tornate all’area attrezzata hanno ottenuto gli allacciamenti dopo che il Tar della Lombardia ha ordinato di procedere, sconfessando il Comune di Gallarate e indicando anche il Prefetto di Varese come autorità di vigilanza perché il provvedimento venisse eseguito “ad horas”, vale a dire nei tempi più brevi possibili.

«Enel ha installato i contatori, tre distinti per famiglie, dopo che abbiamo pagato il costo dell’allaccio» spiega Pino Sacconi, uno dei capifamiglia, sottolineando che le tre famiglie – dopo l’ordine del Tar – hanno seguito il normalissimo percorso previsto per chi deve aprire una nuova utenza, con richiesta e bollettino da pagare prima. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l’allacciamento dell’acqua, sempre con contatori. «Noi abbiamo sempre detto di voler pagare acqua, luce e gas. Avevamo chiesto i contatori e il Comune ci ha risposto No per due volte, fino al ricorso dell’avvocato e all’intervento del Tar».

Il pronunciamento del Tar e l’ordine di riallacciare gli impianti è in via cautelare, ottenuto dall’avvocato Luca Bauccio in attesa dell’esame di merito, fissato per il 12 gennaio 2022.

«Adesso le cose migliorano un po’, perché possiamo riscaldare la casa, spendere un po’ meno dei cento euro settimanali di benzina. I bambini si alzano con il caldo e accedendo la luce, prima di andare a scuola, e anche chi va a lavorare» dice Sacconi, che in questi giorni è al lavoro in un cantiere stradale fuori provincia.

I giudici del tribunale amministrativo decideranno il 12 gennaio in modo definitivo sulla legittimità dell’ordinanza di sgombero emessa nell’estate scorsa dal Comune di Gallarate per le famiglie tornate al campo di via Lazzaretto. Secondo la documentazione esaminata dal Tar il Comune non ha mai ufficialmente revocato la funzione di area attrezzata, da cui il grosso delle famiglie sono state comunque allontanate nell’autunno 2018.