Troppi docenti con il covid, le scuole di Malnate chiudono al pomeriggio

La campanella suonerà regolarmente, ma le lezioni in presenza non saranno tutte quelle previste. Succede a Malnate, dove il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Iqbal Masih Saverio Lucio Lomurno ha preso la decisione di salvare le lezioni al mattino sacrificando i pomeriggi.

“Visto l’alto numero di docenti assenti per ragioni legate alla diffusione del Covid -si legge in una circolare- e considerata la necessità di garantire la sorveglianza e la sicurezza degli alunni” la segreteria della scuola ha calcolato che “nei plessi dell’Istituto Scolastico (Sauro, Bai, Battisti, Galbani, Sabin, Rajchman) con i docenti che alla data di oggi risultano presenti non è possibile coprire l’intero orario di lunedì e mercoledì”.

Così è stata “valutata la reale possibilità di sostituire al mattino i docenti assenti utilizzando i docenti impegnati nel pomeriggio” e da qui è stata disposta “la sospensione delle lezioni in presenza pomeridiane“.

Nello specifico nella Scuola Secondaria di 1° grado nei giorni di lunedì 10 gennaio 2022 e mercoledì 12 gennaio (fine lezioni ore 14.00), nella Scuola Primaria nel giorno di lunedì 10 gennaio 2022 (fine lezioni ore 13.00/12.50 Plesso Galbani) e nella scuola dell’Infanzia fine delle attività didattiche ore 13.00. Così facendo “il Personale Docente della Scuola Primaria in orario nella mensa e nel pomeriggio sarà presente al mattino al fine di garantire le supplenze necessarie”.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.comprensivomalnate.edu.it.